За проект ливневки в Левенцовке из городского бюджета заплатят 160 млн рублей

Ливневки для Левенцовки будут проектировать в следующем году. Фото: ДОБРИЦКИЙ Владимир

Проект ливневой канализации в Левенцовском микрорайоне обойдется городскому бюджету в 160 миллионов рублей. Деньги на эти цели из казны донской столицы направят в 2022 году. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на на пресс-службу администрации Ростова-на-Дону.

Сообщается, что заключение контракта на проектно-изыскательские работы входит в планы уже на 2021 год. Так, в 2020-м уже составлено технико-экономическое обоснование строительства ливневки в бассейне № 1, что находится на территории западного жилого массива города. Столь масштабные работы сейчас оцениваются в сумму 4,6 миллиарда рублей.

Добавим, что в Ростове-на-Дону выделено более 456 миллионов рублей на строительство нового дорожного поакрытия в Левенцовке. До конца 2021 года дороги появятся на четырех участках по улицам Еляна, Ткачева, Еременко и Жданова.

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