13 пациентов с коронавирусом скончались в Ростовской области

Всего жертвами пандемии на Дону оказались уже 4673 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 30 июня, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 13 умерших пациентов с коронавирусом. Речь идет о восьми женщинах 61, 62, 66, 76, 84, 87, 93 и 95 лет, а также о пяти мужчинах 53, 74, 75 и 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, сообщили власти региона.

Вчера скончался 58-летний мужчина. Всего жертвами пандемии на Дону оказались уже 4673 человека.

За прошедшие сутки в регионе заболели еще 224 человека. Положительные тесты выявили в 40 территориях. В больницах лечение получает 1531 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 17 человек, на неинвазивной ИВЛ - 132.