Владимир Путин: «Налог на скот никто не планирует»

Владимир Путин назвал слухами информацию о введении налога на рогатый скот Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Владимир Путин назвал слухами информацию о возможном введении налога на рогатый скот. Глава государства озвучил эту информацию сегодня, 30 июня, во время «Прямой линии» с населением. Вопрос поступил из села Чалтырь Ростовской области.

- Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается. Надеюсь, меня услышат не только в Ростовской области, но и в других районах страны. Ничего подобного никто не планирует. Это просто слухи, - подчеркнул президент России Владимир Путин.

18-ая по счету «Прямая линия» началась в 12 часов. Заранее никто не знает, сколько продлится эфир. Президент каждый раз сам это определяет. Но в среднем общение идет от 3 до 4 часов. За это время Владимир Путин успевает ответить на 60-80 вопросов.

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