В Ростовской области переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию

Осмотры и тесты должны делать бесплатно Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 1 июля жители Ростовской области, которые переболели коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию. Информация об этом появилась на сайте регионального Минздрава.

Все желающие смогут сделать развернутый анализ крови, рентген и даже сканирование артерий. Появится возможность проверить вены нижних конечностей.

Кроме того, людей примут врачи различных специализаций, в том числе неврологи, хирурги, акушеры, терапевты. Также можно будет пройти исследование на новообразования в пищеводе и легких. И это далеко не все способы проверить здоровье, подробный список уже опубликовали. Осмотры и тесты должны делать бесплатно.

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