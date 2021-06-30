Ростовчанин предложил ввести бесплатный проезд для привившихся от COVID-19

Автор идеи уверен, что бесплатный проезд - отличная мотивация сделать прививку Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель донской столицы предложил ввести бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах для всех, кто привился от коронавируса. Пост с этой инициативой мужчина разместил на портале «Активный ростовчанин».

- Мне кажется, такое решение - отличная мотивация сделать прививку всем и приблизить победу над недугом, - написал автор идеи.

Для того, чтобы это предложение заметили власти города, пост должен набрать 500 голосов. Сейчас идею поддержал только 1 человек, пометку в графе «против» поставили 13 человек.

Накануне на сайте администрации опубликовали график работы и адреса пунктов вакцинации. Всего их в донской столице 22, на некоторых собираются очереди - люди решили не играть в рулетку с инфекцией и защитить свое здоровье

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