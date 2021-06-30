В Ростове до 2023 года из аварийного жилья переселят 450 семей

Ликвидируют больше 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове до 2023 года ликвидируют 14,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Новые квадратные метры за это время должны получить 450 семей, это 1216 человек, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Информацию чиновник опубликовал на своей странице в Instagram.

- Переехала уже 221 семья. Полностью расселили 6 многоквартирных домов. Сейчас проводятся мероприятия по переселению 93 семей, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации города пообещал, что жилищное направление будет одним из приоритетных в работе властей. Ранее стало известно, что на расселение ростовчан из аварийного до конца года потратят около 64 млн рублей, из этих денег 41 млн рублей - средства областной казны, 23 млн рублей поступят из местного бюджета.

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