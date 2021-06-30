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Общество30 июня 2021 15:32

Почти 3 тысячи ростовчан привились в горбольнице № 20

Этот пункт работает с 22 июня
Ангелина СКИБА
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Сейчас в медпункте есть дозы «КовиВак» и «Спутник-V»

Сейчас в медпункте есть дозы «КовиВак» и «Спутник-V»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти 3 тысячи ростовчан уже привились в круглосуточном пункте вакцинации горбольницы №20. Только за минувшую ночь медкабинет посетили 167 человек. Такие данные на 30 июня приводят городские власти.

Этот пункт работает с 22 июня. В среднем за сутки первым компонентом вакцины здесь прививается 350-400 человек, вторым - 100-200 человек. Сейчас в наличии имеются дозы «КовиВак» и «Спутник-V».

Добавим, за прошедшие сутки в донской столице зарегистрировали еще 97 заболевших коронавирусом. 15 местных жителей выздоровели, 5 умерли. Под наблюдением медиков к этому моменту находятся 1592 человека.

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