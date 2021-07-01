Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июля 2021 года: горожан ждут масштабные отключения

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июля 2021 года: в городе сотням местных жителей предстоит остаться без электричества. Причиной масштабных отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 1 июля, с 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Пушкинская 50, 52, 59; просп. Буденновский 41.

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Обсерваторная 38; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 3-7; пер. Ветреный; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 2-42, 1-35; ул. 1-я Грамши 1-95, 2-96; ул. 2-я Грамши 35-91, 32-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер. Зимовниковский 2-12, 1-35; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10.

С 10 до 16 часов обесточат ул. Балакирева 1-25, 2-22, 32-34; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 36-52; ул. 2-я Кольцевая 11-59, 28-42; ул. Профсоюзная 85, 87/2, 89, 180-214; пл. Рабочая 1, 12А; ул. Степана Разина 8; ул. Губаревича 7-37, 6-40; ул. Скачкова 1-3; пер. Олимпийский 17-25, 4-12; ул. Чапаевская 5; пер. Чухновский 24-28.

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