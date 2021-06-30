С 3 июля между Ростовом и Ейском начнут курсировать рельсовые автобусы

Поездка к берегу Таганрогского будет достаточно комфортной. Фото: сайт министерства транспорта РО

С 3 июля по выходным между Ростовом и Ейском начнут курсировать двухвагонные рельсовые автобусы. Это совершенно новый пригородный маршрут, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Состав будет отправляться из донской столицы в 6.45, прибытие в Ейск в 9.52. Выезд в обратном направлении планируют на 17.45, в Ростове пассажиры будут в 20.43. Поезд должен останавливаться в Батайске, Орловке-Кубанской, Староминской и Старощербиновской.

Поездка на курорт к берегу Таганрогского будет достаточно комфортной. Салоны рельсовых автобусов оснащены климатическими установками и системами обеззараживания воздуха. Есть мягкие сидения, широкие багажные полки, установили светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров подготовили подъемники.

Ранее сообщалось, что с 10 июля пустят дополнительный поезд в Адлер. Из донской столицы он будет ходить до 30 августа

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