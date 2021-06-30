«Вот это ножки»:«Мисс Россия» обнародовала провокационное фото

Татьяна Котова приняла участие в пикантной фотосъемке. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица Татьяна Котова почти ежедневно радует фанатов новыми фотографиями в своем блоге в «Инстаграме». На это раз девушка разместила откровенную и провокационную фотокарточку.

Для фотосета она выбрала откровенный лук: прозрачный черный топ и сетчатые черные колготки. При этом под последними, как заметили внимательные подписчики, нет нижнего белья. Поза у девушки тоже не менее откровенная. Так, Татьяна лежит на белоснежной кровати с поднятой к верху ногой.

Пост собрал сотни лайков и комментариев.

- Ммм, как же это сексуально, - написала подписчица.

- Вот это ножки, - отметил поклонник.

- Ух, какая ты, - сказал еще один фанат.

Под снимкой Татьяна Котова написала совсем короткий пост, в котором рассказала о своем довольно ленивом июня.

- Жара, черешня и фотки, - написала «Мисс Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Если чего-то неистово желаешь, это произойдет»: модель из Ростова борется за титул «Мисс Вселенная»

Главный конкурс красавиц со всех уголков планеты проходит в Америке (подробнее)

Самая красивая Россиянка Алина Санько прервала молчание после конкурса «Мисс Вселенная» в Америке

Девушку из Азова не вошла даже в 20-ку красавиц (подробнее)