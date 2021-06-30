В Ростове предприниматель поверил незнакомцу и потерял миллионы

Потерпевший написал заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприниматель из донской столицы стал очередной жертвой телефонной аферы. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 33-летнему бизнесмену на мобильный поступил звонок с незнакомого номера телефона с московским кодом.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из известных банков. Следом мужчина заявил, что со счетами ростовчанина происходят подозрительные операции, которые могут привести к потере всех сбережений.

Как позже предприниматель рассказал полицейским, звонивший говорил так уверенно, что у мужчины не возникло ни капли сомнений по поводу того, что его финансы – под угрозой.

Бизнесмен выполнил все манипуляции, продиктованные звонившим, после чего с нескольких его счетов пропало два миллиона 455 тысяч рублей. Только после этого мужчина понял, что поверил мошеннику. Пострадавший написал заявление в полицию.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - сказал источник издания.

Если злоумышленника поймают, а суд признает вину, то он может сесть в тюрьму на 10 лет.

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