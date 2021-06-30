В Ростове на Доломановском полыхает хозпостройка

К этой минуте пожар уже локализовали Фото: Алена МАРТЫНОВА

В центре Ростова на Доломановском, 59/66 сейчас полыхает хозпостройка. На месте происшествия сейчас работают 20 человек, задействовали 5 спецмашин, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

- Здание находится в районе плотной застройки. Информация о происшествии в экстренные службы поступила в 17.04, к этой минуте пожар уже локализовали, - прокомментировали в ведомстве.

Очевидцы рассказали об открытом огне. Пламенем охвачена даже крыша. Судя по данным сервиса "Яндекс. Карты", по указанному адресу находятся кафе, фитнес-клуб и булочная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021: Спасший на пожаре двух пенсионеров ростовчанин уже полтора года ждет обещанную квартиру

После того, как единственное жилье сгорело, семья с двумя маленькими детьми скитается по съемным квартирам. Жена ростовского героя записала обращение президенту на прямую линию 2021 (подробнее)

Почему 11-летний школьник из Ростова вновь пишет президенту

Четвертый год мальчик мечтает о собственной комнате, которой не стало после самого крупного пожара за всю историю Ростова-на-Дону (подробнее)