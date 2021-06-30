«До слез трогательно»: жена футболиста Дмитрия Тарасова показал округлившийся животик

Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждут третьего ребенка. Фото: официальный аккаунт Анастасии Тарасовой в инстаграме

Известная модель из Ростовской области, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко находится на 20-ой неделе беременности. Под сердцем женщина носит третьего ребенка. Супруги на этот раз ждут мальчика.

На днях Анастасия опубликовала в своем блоге в «Инстаграме» трогательные семейные фотографии. На кадрах – дончанка стоит в объятиях мужа. При этом на Анастасии - шелковое платье, подчеркивающее круглый животик.

Под снимком супруга спортсмена написала, что у нее уже был токсикоз.

- Стало значительно легче, - говорит женщина.

Также Анастасия сказала, что не боится родов.

Поклонники живо отреагировали на этот пост.

- До слез трогательно и мило, - написала одна из подписчиц.

- Какая красивая пара, - добавила другая.

- От вас глаз не оторвать, - сказала третья.

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