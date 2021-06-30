Погода в Ростове-на-Дону на июль 2021: ливни будут чередоваться с жарой

В июле ожидается жаркая погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на июль 2021 удивит жителей резкими изменениями — от жары до ливней. Публикуем подробный прогноз на месяц.

По данным «Гисметео», первая неделя июля будет дождливой. 2 июля пройдет дождь с грозой. Температура составит плюс 31 градус. Следующие два дня, 3 и 4 июля, пройдут без осадков, потеплеет до плюс 33 градусов.

Однако уже со следующей недели в Ростове ожидаются сильные дожди и похолодание. Ливни с грозой пройдут 5 и 6 июля. Столбик термометра может достигать плюс 23 — 25 градусов. 7 июля также пройдет небольшой дождь с грозой, температура останется прежней. Во второй половине будет жарко до плюс 30 и без осадков.

На третьей неделе июля также установится жара — до плюс 29 — 31 градусов. Небольшие осадки прогнозируют только в один день — 13 июля.

Еще жарче с 20 до 22 июля. В эти дни температура может достигать плюс 32 градуса. К концу недели, 25 июля, жара немного спадет до плюс 30 градусов. Продет небольшой дождь.

Последние дни июля также окажутся жаркими. На термометре будет плюс 30 — 31 градус, осадков не ожидается.