На месте мукомольного завода появится креативное пространство

В Ростове появится еще одно креативное пространство. Фото: администрация Ростова

В донской столице на месте бывшего мукомольного завода №2 запланировали создать индустриальное креативное пространство. Об этом на заседании совета по инвестициям при главе городской администрации сообщил управляющий проектом Вадим Калинич.

Стоимость проекта будет составлять 3,2 миллиарда рублей.

Во время реконструкции, которую проведут на территории завода, будут созданы девять тематических пространств, торговые места, кафе, IT-кластер, спортивные объекты, конференц-зал, клиника с реабилитационным центром, сад и многое другое. Как отметил Калинич, в настоящее время в городе крайне мало мест с такой реконструкцией.

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На его строительство будет выделено полтора миллиарда рублей.