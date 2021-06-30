Из Ростова в Таганрог запустят две дополнительные электрички

Из Ростова в Таганрог поедут две дополнительные электрички Фото: "КП" Архив

Из Ростова в Таганрог станут ходить две дополнительные электрички. Они будут курсировать уже с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

- С 1 июля на маршруте Ростов - Таганрог пригородные поезда будут совершать на два дополнительных рейса в вечернее время. Один из них из донской столицы в Таганрог, второй - обратном направлении, - говорится в тексте сообщения.

Электричка № 6512 будет выезжать из Ростова в 18:18, а приходить в Таганрог в 19:47. Остановки запланированы на станциях: Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, Хапры, Синявская, Приморка, Вареновка и Таганрог-Пассажирский.

В обратном направлении электричка №6521 отправится в 21:00. Конечная остановка в Ростове будет в 22:34. Стоянки будут сделаны на станциях: Таганрог-Пассажирский, Бессергеновка, Вареновка, Приморка, Морская, Мержаново, Морской Чулек, Синявская, Хапры, Первомайская и Гниловская.

Но стоит отметить, что 2 июля эти электрички ходить не будут. Ежедневно они начнут курсировать только с 3 июля.

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С 3 июля между Ростовом и Ейском начнут курсировать рельсовые автобусы.

Проехать по новому маршруту можно будет в субботу и воскресенье.