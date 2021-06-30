Дончанина заподозрили в порче плодородного слоя почвы

Дончанин возместил крупный ущерб, нанесенный плодородному слою почвы Фото: "КП" Архив

В Ростовской области местного жителя заподозрили в порче окружающей среды. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Следователи города Донецка выяснили, что 60-летний житель поселка Чистоозерный Каменского района в 2020 году, нарушая Земельный кодекс РФ и правила охраны окружающей среды, разместил на двух земельных участках отвалы горной породы, образовавшиеся в результате ручной обработки бутового камня. Таким образом он испортил плодородный слой почвы и нанес ущерб окружающей среде на 3,6 миллиона рублей.

Стоит отметить, что обвиняемый уже полностью возместил сумму причиненного ущерба.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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