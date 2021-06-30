Ростовчане смогут решить судьбу ларьков в подземных переходах

В Ростове пройдет голосование, касающееся ларьков в подземных переходах Фото: "КП" Архив

Власти донской столицы предложили местным жителям самостоятельно определить судьбу ларьков в подземных пешеходных переходах. Соответствующее голосование уже запущено на портале "Активный ростовчанин". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 30 июня по 14 июля все желающим горожанам необходимо будет ответить на три вопроса. А именно: возможно ли размещение ларьков в переходах; если есть такая возможность, то в каком формате это необходимо сделать; стоит ли устанавливать интерактивные карты и схемы туристических маршрутов.

По желанию ростовчане могут ответить на любой из представленных вопросов или же на все три. Итоги голосования по его окончанию будут направлены в региональное правительство для принятия решения по проблеме.

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