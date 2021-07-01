Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 июля: движение по городу не затруднено

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Малиновского, Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Большая Садовая, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова, улице Шеболдаевва, переулке Ашхабадском, проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная, Зрелищная,Таганрогская.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, проспекте Космонавтов и улицах Нариманова, Орбитальная, Обсерваторная.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекту Шолохова.

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