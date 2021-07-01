В Ростовской области иномарка протаранила две машины, пытаясь избежать аварии

В Ростовской области иномарка протаранила два автомобиля, пытаясь избежать ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадали два человека.

Инцидент произошел в среду, 30 июня, около шести часов вечера в городе Семикаракорске. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Renault на пересечении улицы Авилова и переулка Зеленый начал выполнять поворот налево и не уступил дорогу движущемуся прямо Toyota Hilux под управлением 44-летнего шофера. Японская иномарка, пытаясь уйти от столкновения, резко затормозила и в результате этого ее занесло вправо, где она протаранила стоящие на повороте иномарки Hyundai Accent и Citroen.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Citroen. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- Водитель Renault с места ДТП скрылся. Контакта между Renault и Toyota не было. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание правонарушителя, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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