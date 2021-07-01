Владимиру Путину пожаловались на отсутствие дороги к таганрогской школе

К 2024 году планируют обновить 50% региональных трасс. Фото: «Прямая линия» Владимира Путина

Владимиру Путину во время «Прямой линии» пожаловались на плохую дорогу к одной из школ Таганрога. Главе государства показали фотографию с огромной лужей и непокрытой асфальтом проезжей частью. Об этой проблеме рассказали в рамках общего вопроса о состоянии автотрасс по стране.

- Проблема дорог известна. Они делятся на несколько категорий. Есть федеральные, региональные трассы и местного значения. Федеральных трасс 60 тысяч километров, региональных - свыше 500 тысяч километров. Также сейчас существуют более миллиона километров дорог местного значения. На первом этапе государство занималось федеральными дорогами, они создают каркас всей сети, это основные магистрали, - рассказал президент России Владимир Путин.

Также глава государства добавил, что в стране на сегодняшний день уже привели в порядок 85% дорог федерального значения. К 2024 году планируют обновить 50% региональных трасс. Кроме того, должны улучшить состояние 80-85% местных дорог.

Также в рамках «Прямой линии» Владимир Путин назвал слухами информацию о возможном введении налога на рогатый скот

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