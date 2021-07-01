1 июля в Ростове ожидается до +32 градусов

Днем прогнозируют до +31-32 градусов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ростовчанам обещают жаркий четверг. Днем 1 июля синоптики прогнозируют до +31-32 градусов. Такая информация появилась на сайте Гидрометцентра.
Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность. Ветер будет умеренным до 2 м/с, западного направления. Ночью столбики термометров опустятся до +20 градусов.
В такую погоду нужно следить за своим здоровьем и не проводить много времени на улице. Следует пить как можно больше обычной воды.
Также сейчас сохранятся высокая пожароопасность, поэтому ранее пресс-служба МЧС попросила не разводить костры на природе, а также не выжигать сухую траву и камыш. При возгораниях нужно обращаться по номеру «112».
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