1 июля в Ростове ожидается до +32 градусов

Днем прогнозируют до +31-32 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчанам обещают жаркий четверг. Днем 1 июля синоптики прогнозируют до +31-32 градусов. Такая информация появилась на сайте Гидрометцентра.

Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность. Ветер будет умеренным до 2 м/с, западного направления. Ночью столбики термометров опустятся до +20 градусов.

В такую погоду нужно следить за своим здоровьем и не проводить много времени на улице. Следует пить как можно больше обычной воды.

Также сейчас сохранятся высокая пожароопасность, поэтому ранее пресс-служба МЧС попросила не разводить костры на природе, а также не выжигать сухую траву и камыш. При возгораниях нужно обращаться по номеру «112».

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