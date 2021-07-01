Продажи льготной ипотеки к 1 июля банки довели до 1,7 трлн рублей

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Более 100 тысяч кредитов на сумму свыше 330 млрд рублей за все время действия программы с господдержкой выдал ВТБ. Доля банка на рынке по объему продаж составляет 20%. При этом по прогнозам ВТБ, общий объем выдач всех игроков с начала работы по программе к 1 июля составил порядка 570 тысяч кредитов на 1,7 трлн рублей. По объему это почти 29% от всей ипотеки, выданной за период действия программы. Эксперты ипотечного рынка отмечают, что общий объем продаж по льготной ипотеке уже стал рекордным за всю историю господдержки в России.

- Льготные условия во время пандемии стали значимой поддержкой для сотен тысяч российских семей и строительной отрасли, - рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - Мы первым из банков обеспечили для наших клиентов доступ к госпрограмме, в итоге выдав каждый пятый кредит по ней на рынке. К моменту ее завершения в текущих условиях 1 июля мы итоговые продажи составили в пределах 340 млрд рублей.

Регионами-лидерами в рамках программы за все время работы по ней в ВТБ стали Москва и область - объем выдач превышает 135 млрд руб. А размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%. Только в Ростовской области с момента старта программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ выдал 4,6 тысячи льготных кредитов на 10 млрд рублей. На нее приходится 40% от всего объема реализованных жилищных займов в регионе.

Специалисты ВТБ также отмечают, что после 1 июля повышенным спросом у клиентов будет пользоваться программа госсубсидирования для семей с детьми.

- В новых условиях особенно значимой становится поддержка семей с одним ребёнком и более, рожденными после 1 января 2018 года, - добавил эксперт. - Они смогут оформить кредит или рефинансировать полученную в другом банке ипотеку еще по более низкой ставке. С 24 июня мы начали принимать заявки по обновленным условиям программы и предлагаем таким клиентам ставку 5%, что позволит им существенно снизить свою финансовую нагрузку.