В Таганроге водитель автобуса сбил на остановке пожилую женщину

Сейчас автоинспекторы еще проводят проверку Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге автобус №11 сбил на остановке 83-летнюю женщину. После этого ее с травмами увезли в больницу, сообщили в отеле пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла еще вчера, 30 июня. Женщина ожидала общественный транспорт на улице Чехова, и в какой-то момент на нее наехал ПАЗ. Из-за чего водитель не смог вовремя затормозить, неизвестно. Детали правоохранители не сообщают. Сейчас еще ведут проверку.

Также в ночь с 30 июня на 1 июля произошло страшное ДТП с пятью погибшими. Известно, что в аварии унесла жизни водителя иномарки, его 40-летней супруги и их четырехлетней дочери, а также водителя отечественного авто и его 58-летнего пассажира.

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