Жителей Новочеркасска попросили посещать пункты вакцинации после 11 часов

Сейчас пункты вакцинации работают в четырёх поликлиниках и трёх больницах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Новочеркасска попросили посещать прививочные пункты после 11 часов, чтобы не создавать очереди по утрам. Информация об этом появилась на сайте местной администрации. Ситуацию уже прокомментировала и. о. начальника управления здравоохранения Ольга Андрейченко.

- Примерно с 11 часов утра нагрузка резко падает. Часто бывает так, что с 8 до 11 врачи сбиваются с ног, а после просто сидят в ожидании посетителей. Совершенно нет людей и в воскресенье, два кабинета вакцинации фактически работают вхолостую, - пояснила Ольга Андрейченко.

Равномерная нагрузка на медкабинеты не только облегчит работу врачам, сократится и время ожидания прививки. Сейчас пункты вакцинации от COVID-19 работают в четырёх поликлиниках и трёх больницах. Кроме того, в разных районах города открыты мобильные пункты.

Внушительные очереди около прививочных кабинетов сейчас собираются и в Ростове. Так, накануне с соцсетях появились фото подобных сборов. Все хотят защитить свое здоровье и получить заветный сертификат, который даст возможность отдохнуть на курортах Кубани

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