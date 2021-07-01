В Ростовской области рекомендовали ввести новые ограничения из-за COVID-19

Под угрозой закрытия снова оказались фуд-корты, ларьки и киоски Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростовской области пока не приняли документ Роспотребнадзора о новых ковидных ограничениях. Предложения по ужесточению санитарного контроля накануне попали в сеть, и взбудоражили общественность.

Дело в том, что под угрозой закрытия снова оказались фуд-корты, ларьки и киоски. Могут до 50% сократить заполняемость учреждениях культуры и вести ограничения на посещение спортивных объектов. А на стадион «Ростов Арена» предлагают запускать только привившихся посетителей.

- Рекомендуется допускать на стадион «Ростов Арена» зрителей привитых против COVID-19 либо с отрицательными результатами обследования методом ПЦР, полученными не ранее, чем за 3 календарных дня до начала мероприятия, - говорится в сообщении.

Этот документ губернатору Василию Голубеву направил врио руководителя Роспотребнадзора Анатолий Конченко. Реакцию властей в ведомстве ожидают до 3 июля 2021 года.

В донском правительстве сегодня, 1 июля, подтвердили подлинность документа. Однако утвердят ли его в ближайшее время, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса (подробнее)

Почти 50 случаев заражения мутировавшими штаммами коронавируса зафиксировано в Ростовской области (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.