Еще 232 случая коронавируса за сутки подтвердили в Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 12637 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 232 человек. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 1,1. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 46 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 101. На втором месте находится Азов, там 7 заболевших. На третьем — Зерноградский район с 6 выявленными случаями.

По 5 случаев зарегистрировали в Батайске, городе Гуково, Каменске-Шахтинском, Багаевском, Красносулинском и Сальском районах.

По 1 положительному тесту подтвердили в Волгодонске, Боковском, Дубовском, Заветинском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Обливском, Пролетарском, Тарасовском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Среди новых заболевших 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% - от 46 до 65 лет, 12,9% - от 66 до 79 лет, 3,4% - старше 80 лет, 9,9% - дети.

Лечение в стационарах получает 1581 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 20 человек, на неинвазивной ИВЛ — 143.

За минувшие сутки в Ростовской области с COVID-19 умерла женщина 74 лет. У нее были хронические заболевания. Таким образом, за весь период жертвой COVID-19 в области стали уже 4674 человека.

Накануне Роспотребнадзор рекомендовал ввести на Дону новые коронавирусные ограничения. Под угрозой закрытия снова оказались фуд-корты, ларьки и киоски. Могут до 50% сократить заполняемость учреждениях культуры и вести ограничения на посещение спортивных объектов. А на стадион «Ростов Арена» предлагают запускать только привившихся посетителей.

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