В Ростовской области не смогли спасти 74-летнюю женщину с COVID-19

С начала пандемии жертвами инфекции оказались 4674 жителя Дона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 1 июля, в Ростовской области стало известно еще об одной умершей пациенте с COVID-19. Вирус и сопутствующие хронические заболевания унесли жизнь 74-летней женщины. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Вчера, 30 июня, скончались 13 человек. Таким образом, с начала пандемии жертвами инфекции оказались 4674 человека. Лечение в стационарах получает 1581 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 20 человек, на неинвазивной ИВЛ - 143.

За минувшие сутки на Дону заболели еще 232 человека. Новые случаи подтвердили в 46 городах и районах Ростовской области. Сейчас многие стремятся сделать прививку, чтобы защитить свое здоровье. Внушительные очереди собираются около медпунктов. Так, например, чтобы немного распределить нагрузку, новочеркасцев попросили посещать точки вакцинации после 11 часов

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