На Ростовском электровозоремонтном заводе (входит в ГК «Локотех») состоялся очередной этап вакцинации от коронавирусной инфекции

Фото: РЭРЗ

Заводчан прививали вакциной «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Второй компонент вакцины будет введен через 21 день, также на территории Ростовского ЭРЗ.

- Прошлый год стал достаточно сложным для всего бизнес-сообщества. Многие отрасли не выдержали вызов, который бросила им новая коронавирусная инфекция. Ростовский ЭРЗ относится к непрерывно действующим предприятиям. Поэтому в 2020 году, когда работа многих предприятий была приостановлена, наш завод продолжал работать в обычном режиме. Соблюдение всех мер профилактики, грамотная кадровая расстановка и распределение производственных задач позволили минимизировать процент заболевших работников. Но, к сожалению, ситуация с распространением COVID-19 осложняется. Чтобы прервать цепочку заболеваний необходимо сформировать коллективный иммунитет, достигнув определенной «критической массы» защищенных людей. И в этом может помочь вакцинация, - рассказывает директор Ростовского ЭРЗ Мустафин Адель Шамильевич.

- Как только в стране стартовала масштабная кампания по вакцинации, на нашем заводе был организован первый выездной пункт. К сожалению, в интернете достаточно много противоречивой информации, большая часть которой зачастую является недостоверной. И чтобы развеять мифы, связанные с вакцинацией, для работников РЭРЗ была организована встреча с представителями медицинского учреждения. В ходе встречи, заместитель главного врача МБУЗ «Городская больница №7» Конторович Елена Павловна подробно ответила на вопросы работников, рассказала о типах вакцин, о мерах, которые необходимо соблюдать до и после вакцинации, об основных противопоказаниях. Также на встрече присутствовала старшая медицинская сестра прививочного кабинета «Горбольницы №7».

-Я, как руководитель, в первую заинтересован в том, чтобы коронавирус не оказал влияние на здоровье наших работников. Поэтому все организационные и информационные вопросы, связанные с вакцинацией работников РЭРЗ, на данный момент, являются приоритетными. Радует, что с каждым днем решения в пользу вакцинации принимает все больше заводчан. И самое главное – эти решения являются добровольными, осознанными и взвешенными! – добавил Адель Шамильевич Мустафин.