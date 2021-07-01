Ночное ДТП: в Ростове на Ворошиловском пострадал водитель легковушки

Сейчас автоинспекторы проводят проверку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ночью 1 июля в Ростове на Ворошиловском произошло массовое ДТП. Пострадал водитель отечественной легковушки, он попал в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 54-летний мужчина за рулем Lada Granta. Он свернул налево в районе Соколова и лоб в лоб столкнулся с Audi A6. Второе авто отбросило на припаркованную Mazda 3. В итоге травмы получил водитель Lada.

- По факту произошедшего проводится проверка, будут установлены все обстоятельства случившегося. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения, - прокомментировали в ГИБДД.

Ранее в Таганроге автобус прямо на остановке сбил пожилую женщину. Пострадавшая получила травмы

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