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Происшествия1 июля 2021 12:54

Ночное ДТП: в Ростове на Ворошиловском пострадал водитель легковушки

На повороте столкнулись Lada Granta, Audi A6 и Mazda 3
Ангелина СКИБА
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Сейчас автоинспекторы проводят проверку

Сейчас автоинспекторы проводят проверку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ночью 1 июля в Ростове на Ворошиловском произошло массовое ДТП. Пострадал водитель отечественной легковушки, он попал в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 54-летний мужчина за рулем Lada Granta. Он свернул налево в районе Соколова и лоб в лоб столкнулся с Audi A6. Второе авто отбросило на припаркованную Mazda 3. В итоге травмы получил водитель Lada.

- По факту произошедшего проводится проверка, будут установлены все обстоятельства случившегося. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения, - прокомментировали в ГИБДД.

Ранее в Таганроге автобус прямо на остановке сбил пожилую женщину. Пострадавшая получила травмы

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