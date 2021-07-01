Самолет-амфибия из Таганрога будет тушить природные пожары в Греции

Бе-200ЧС - единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Созданный в Таганроге самолет-амфибия Бе-200ЧС будет тушить природные пожары в Греции. Крылатая машина уже прибыла к месту базирования, и в скором времени начнет выполнять поставленные задачи. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Предполагается, что во время полетов экипаж отработает новые методики забора и сброса воды в труднодоступной местности. О российской авиатехники в Афинах договорились Министерство защиты граждан Греции и ПАО «Ил».

Бе-200ЧС - единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Он может взять на борт до 12 тонн воды. Самолет имеет хорошую производительность по количеству сбросов в час. За одну заправку топливом он может сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

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