На нескольких улиц Ростова на сутки останутся без холодной воды

Воды не будет в течение суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 8.15 6 июля до 8 часов 7 июля на нескольких улицах Ростова не будет холодной воды. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

- Отключения затронут дома в следующих границах: от Ченцова до Мурлычева и от 14 линии до 20 линии, - говорится в сообщении.

Воду перекроют на время технических работ. Специалисты будут вести переврезку на 16 линии от Ченцова до Налбандяна.

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