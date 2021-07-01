На нескольких улиц Ростова на сутки останутся без холодной воды

Воды не будет в течение суток
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 8.15 6 июля до 8 часов 7 июля на нескольких улицах Ростова не будет холодной воды. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».
- Отключения затронут дома в следующих границах: от Ченцова до Мурлычева и от 14 линии до 20 линии, - говорится в сообщении.
Воду перекроют на время технических работ. Специалисты будут вести переврезку на 16 линии от Ченцова до Налбандяна.
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