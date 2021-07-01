На коне!: «Мисс Россия» показала идеальный пресс

Алина Санько - в идеальной физической форме. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2019», очаровательная блондинка из Азовского района Алина Санько проводит летние дни в деревне в Подмосковье. Там она дышит свежим воздухом, купается в реке, загорает и ест много фруктов.

А еще – занимается конным спортом. Так, девушка опубликовала в своем инстаграме снимок, на котором она сидит верхом на лошади.

Для конной прогулки Алина выбрала короткие леггинсы и короткий топ. В этом костюме прекрасно видно идеальный пресс девушки.

Под фото Алина призналась в любви к таким прекрасным животным, как лошади.

- Изящные и таинственные, преданные и надежные, умные и добрые. И если человек — венец природы, то лошадь, безусловно, ее шедевр. Они излучают тепло, энергию, имеют целый спектр чувств: радость, страх, любопытство. И, как человек, имеют свою индивидуальность. Ведь с древних времен конь — верный и незаменимый спутник человека, - сказала Алина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Азовчанка Алина Санько не смогла завоевать корону на конкурсе "Мисс Вселенная"

Девушка тщательно готовилась, но не попала даже в топ-21 конкурса (подробнее)