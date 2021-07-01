«Спала в юртах без сотовой связи»: модель журнала для взрослых рассказал об экстремальной съемке

Лиза Кей полетела в джунгли ради красивых фотографий. Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в инстаграме

Модель из Ростова, переехавшая в Америку ради карьеры, и снимавшаяся для журнала Playboy, приняла участие в довольно сложном проекте.

Как рассказала Лиза Кей, съемка для каталога с одеждой проходила в джунглях. Ради ярких кадров группе пришлось ехать в Мексику.

- Это была моя первая поездка заграницу в после карантинную эру. Съемки проходили в «диких» местах округа Los Cabos в Мексике, - поделилась информацией девушка.

Днем модели и фотографы карабкались сквозь джунгли ради заветных кадров.

- Пробирались на закрытые пляжи, а ночью спали в юртах вдали от цивилизации, без сотовой связи , - продолжает девушка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в одном из постов Лиза Кей поделилась деталями работы на съемочной площадке.

- К полудню в животе начинает громко урчать, а голова кружится. Без паники - у тебя падает сахар. Покушать принесут в студию в зависимости от наглости и жадности клиента. Уверенный в себе клиент начнет кормить всех часов в 12 часов. Закон: богатый клиент - вменяемый клиент, к сожалению, тут тоже, действует, - написала Лиза Кей.

Жадные клиенты, говорит девушка, не особо думают о людях, которые работают на площадке.

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По словам Лизы Кей, съемки отнимают много сил (подробнее)