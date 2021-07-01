С января по март этого года АЭС выдала более 8 млрд кВтч электроэнергии. Фото: сайт «Росэнергоатома»

Сегодня, 1 июля, третий блок Ростовской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт. Это обычная процедура, которую проводят на всех станциях для «поддержания рабочего состояния оборудования», информирует Telegram-канал «Росэнергоатома».

- Специалисты должны провести средний ремонт реакторной установки, основного оборудования и систем безопасности. Также планируется капитальный ремонт цилиндров низкого давления, турбогенератора и турбинного отделения, - говорится в сообщении.

Известно, что остальные энергоблоки - № 1, 2 и 4 - работают на обычном уровне мощности. Сама атомная электростанция расположена на берегу Цимлянского водохранилища под Волгодонском. С января по март этого года она выдала более 8 млрд кВтч электроэнергии. Это позволило сохранить 830 млн куб/м природного газа или 4 тысячи тонн угля.

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