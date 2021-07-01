В Ростовской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт энергоблок №3

Фото: Ростовская АЭС

Это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

В период ППР планируется выполнение среднего ремонта реакторной установки с перегрузкой топлива, ремонт основного оборудования реакторной установки и систем безопасности, капитальный ремонт цилиндров низкого давления, и турбогенератора, а также ремонт основного оборудования турбинного отделения.

- В рамках начавшегося сегодня планового среднего ремонта энергоблока №3 должен быть также реализован станционный ПСР-проект «Оптимизация продолжительности среднего ремонта энергоблока №3 Ростовской АЭС в 2021 году» с целевым показателем — 30 суток, - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Отметим, что ПСР (Производственная система «Росатома») представляет собой культуру бережливого производства и систему непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. В 2016 году Ростовская АЭС получила статус «ПСР-предприятие» и с тех пор продолжает внедрять культуру непрерывных улучшений на производстве. В 2020 году на атомной станции было реализовано 42 ПСР-проекта.

Стоит отметить, что в настоящее время энергоблоки №1, №2 и №4 Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.