Отключение света в Ростове-на-Дону 2 июля 2021 года: десятки ростовчан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 июля 2021 года: в городе будет отключено электричество в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 2 июля, с 9 до 13 часов света не будет по ул. Портовая 193/2.

С 9 до 16 часов плановые отключения ожидаются в пер. Краснофлотский 22 секция Е, 4Д, 4Ж,4Г; ул. Искусственная; ул. Шоссейная, 1-49, 2-108, 51-172.

С 9 до 17 часов электричество отключат в пер. Бойцовский 11-25, 28-40; ул. Войкова 180-182, 241-245; ул. Верхний Железнодорожный Проезд 39-65; ул. 1-я Круговая 86; пер. Магнитный 5-15, 18-20; ул. Матросова 2-54, 3-47; ул. Минаева 19-21; пер. Пограничный 1-3; ул. Портовая 245-315, 221; пер. Рабфаковский 1-11, 2-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-19, 2-16; пер. Чичеренский 1-13, 2-18.

А с 10 до 12 часов обесточат просп. Ставского 50; ул. Профсоюзная 47; пер. Газетный 53-55, 60-70, 73 А, 77; ул. Пушкинская 70-92; пер. Семашко 72.

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