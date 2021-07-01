Если мужчину найдут, он попадет под уголовное разбирательство. Фото: пресс-служба МВД России по РО

В Ростовской области разыскивают 9-летнего мальчика, которого, предположительно, похитил отец. Ориентировку на ребенка и мужчину сегодня, 1 июля, распространила пресс-служба регионального главка МВД.

Так, известно, что школьника зовут Алексей, его фамилия - Рязанов. Он уроженец города Чита. Его отец - 47-летний Сергей Рязанов. Если мужчину найдут, он попадет под уголовное разбирательство.

Уже возбуждено дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего». Сейчас мужчине грозит до 5 лет принудительных работ или от 3 до 5 лет тюрьмы.

Всех, кто видел или знает, где находятся мальчик и мужчина, просят позвонить по телефонам: +7(3022)23-47-63, +7(3022)23-47-61.

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