Фотограф из Москвы избила донского участкового зонтом

Полицейские проверяют москвичку из-за ее нападения на коллег Фото: Артем КИЛЬКИН

Нехорошо закончился для жительницы столицы отдых в Ростовской области. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 43-летняя москвичка проводила отпуск в южном регионе. Женщина работает фотографом в одной из фотостудий и, вероятно, на Дону хотела не только отдохнуть от городской суеты, но и пофотографировать пейзажи. Однако в какой-то момент все пошло не по плану.

Вместо созерцания донских просторов дама дегустировала местное вино. В один из таких вечеров, женщина начала шумно себя вести, а соседи вызвали полицию. По адресу приехал участковый. Однако творческая личность восприняла его визит как нарушение личных границ. Женщина схватила зонтик и начала бить им майора.

- Злоумышленница нанесла полицейскому при исполнении служебных обязанностей не менее четырех ударов, - сообщил источник издания.

В результате в отношении женщины завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если дело дойдет до суда и вина гостьи из столицы будет признана, она может сесть за решетку на пять лет.

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