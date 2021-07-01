В банке Ростова обнаружили фальшивые доллары

Фальшивые доллары нашли в ростовском банке

В одном из отделений банка в донской столице при инкассации кассы сотрудники финансовой организации нашли фальшивую банкноту. Кассиры-операционисты сразу позвонили в полицию. Правоохранители изъяли купюру номиналом в сто долларов и отправили на экспертизу.

Исследование показало, что фальшивка сделана с помощью струйной печати. При этом сто долларов «замаскированы» под купюру банка Филадельфии образца 1996 года. Пока не известно, кто изготовил банкноту. Фальшивомонетчика разыскивают.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Фальшивомонетчество», - сказал источник издания.

Если фальшивомонетчика найдут, а суд признает его вину, то нарушитель может сесть в тюрьму на восемь лет.

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