В банке Ростова обнаружили фальшивые доллары

Фальшивые доллары нашли в ростовском банке
В одном из отделений банка в донской столице при инкассации кассы сотрудники финансовой организации нашли фальшивую банкноту. Кассиры-операционисты сразу позвонили в полицию. Правоохранители изъяли купюру номиналом в сто долларов и отправили на экспертизу.
Исследование показало, что фальшивка сделана с помощью струйной печати. При этом сто долларов «замаскированы» под купюру банка Филадельфии образца 1996 года. Пока не известно, кто изготовил банкноту. Фальшивомонетчика разыскивают.
- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Фальшивомонетчество», - сказал источник издания.
Если фальшивомонетчика найдут, а суд признает его вину, то нарушитель может сесть в тюрьму на восемь лет.
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