В Ростове «заминировали» десятки банков

В банках Ростова пришлось работать саперам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, первого июля, от неизвестного поступило сообщение о том, что в 19 банках донской столицы заложены взрывные устройства. Как сообщил «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, несколько отделений, попавших в список, расположены в центре города – на Буденновском и Театральном проспектах.

- По указанным адресам выехали сотрудники экстренных служб: кинологи, саперы, врачи скорой помощи. Из всех объектов пришлось эвакуировать клиентов и сотрудников, - рассказал источник издания.

Собеседник отметил, что все сообщения оказались ложными. Теперь полиции предстоит установить личность телефонного хулигана и поймать его. Если вину злоумышленника в итоге удастся доказать в суде, то он может попасть за решетку на три года.

«КП-Ростов-на-Дону» ранее уже писала о том, что в конце мая похожая ситуация была и с торговыми центрами. Так, хулиган сказал полиции, что в них, якобы, заложены бомбы.

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