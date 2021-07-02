Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 июля: по городу можно передвигаться свободно

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Малиновского, Профсоюзная.
В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, переулке Ашхабадском, улице Тоннельная, проспекте Ленина и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого.
На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, и улицах Нариманова и Орбитальная.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Каскадная, Орская, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекту Шолохова.
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