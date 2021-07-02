Грозовые дожди вновь ударят по донской столице

В Ростове вновь начнутся проливные дожди Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Грозовой фронт после недолгого перерыва снова вернется в Ростов-на-Дону. С ухудшением погоды ростовчанам предстоит столкнуться уже в ближайшие выходные.

По информации Гидрометцентра, в пятницу, 2 июля, местных жителей ожидает сухая гроза - тучи, гром, молнии, но без осадков. Порывы ветра будут небольшими - 3-6 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +32 градусов, а ночью температура понизится до +25.

В субботу, 3 июля, ростовчан будет ожидать прямо-таки уличная баня. Температура воздуха в тени поднимется до +34 градусов, солнце будет палить вовсю и это неудивительно перед предстоящей грозой. Ночью столбики термометров опустятся до +28 градусов. Ветер начнет усиливаться, его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 4 июля, в первой половине дня погода будет стоять ясная и жаркая - +34 градуса Цельсия. Но после полудня небо резко затянется тучами, начнется ливень с громом и молниями. Ветер усилится до 8-11 метров в секунду. После осадков начнется стремительное похолодание и температура снизится до +25 градусов.

Стоит отметить,что осадки будут продолжать накрывать донскую столицу всю первую половину следующей недели.

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