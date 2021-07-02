Днем 2 июля в Ростове ожидается жара до +34 градусов

Ночью жара спадет до +22 градусов, возможен небольшой дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня днем, 2 июля, температура воздуха в Ростове поднимется до +33-34 градусов. Осадков не ожидается, при этом до вечера сохранится переменная облачность. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Ветра в донской столице почти нет, сейчас его скорость составляет не больше 1 м/c. Он дует в северо-западном направлении. Ночью жара спадет до +22 градусов, возможен небольшой дождь.

Осадки ростовчанам также обещают и на грядущих выходных. Они могут пройти в воскресенье, 4 июля. после полудня. Дожди возможны и в первой половине следующей недели.

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