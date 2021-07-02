В Ростовской области подтвердили еще 247 случаев COVID-19

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 12830 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 247 человек. Коэффициент распространения COVID-19 все составляет 1,2. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 48 городах и районах региона. Больше всего положительных тестов выявили в Ростове – 100. На втором месте находятся Новошахтинск, Азовский, Зерноградский и Сальский районы. По 5 человек заболели в Батайске, городе Гуково, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Шахтах, Аксайском, Красносулинском, Мясниковском и Неклиновском районах.

По 4 инфицированных за сутки обнаружили в Азове, Новочеркасске, Багаевском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Миллеровском, Орловском, Чертковском и Шолоховском районах.

По 1 положительному тесту подтвердили Волгодонске, Белокалитвинском, Веселовском, Заветинском, Кашарском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Обливском, Песчанокопском, Пролетарском, Тарасовском, Тацинском и Целинском районах.

Среди новых заболевших 39% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, 4% - старше 80 лет, 10,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 1658 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 22 человека, на неинвазивной ИВЛ — 147.

За минувшие сутки в Ростовской области с COVID-19 умерли еще 12 человек с COVID-19. Это пять женщин 60, 72, 79 и 82 лет, а также семеро мужчин 62, 65, 68, 70, 72, 73, 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами пандемии в регионе оказались уже 4686 человек.

Ранее в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В Роспотребнадзоре уже перечислили категории граждан, которым сделают прививки

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