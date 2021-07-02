12 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Ростовской области

Сейчас в больницах лечат 1658 инфицированных COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По состоянию на 2 июля, за сутки в Ростовской области с COVID-19 умерли еще 12 человек. Это пять женщин 60, 72, 79 и 82 лет, а также семеро мужчин 62, 65, 68, 70, 72, 73, 85 лет. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- У пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами пандемии в регионе оказались уже 4686 человек, - говорится в сообщении.

Сейчас в больницах лечат 1658 инфицированных. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 22 человека, на неинвазивной ИВЛ - 147. За прошедшие 24 часа заболели еще 247 человек.

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