До 5 июля в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

Жителей Дона просят быть осторожными при обращении с огнем
Фото: Алена МАРТЫНОВА
С 3 по 5 июля местами в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
Возгорания из-за жары вероятны в Советском, Боковском, Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском, Заветинском и Ремонтненском районах.
Пожароопасность на класс ниже ожидается в Ростове-на-Дону и Приазовье, а также на территории Зимовниковского, Орловского и Дубовского районов.
Жителей Дона просят быть осторожными при обращении с огнем. Нельзя палить камыш и сухую растительность, запрещено разводить костры на природе.
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