До 5 июля в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

Жителей Дона просят быть осторожными при обращении с огнем Фото: Алена МАРТЫНОВА

С 3 по 5 июля местами в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Возгорания из-за жары вероятны в Советском, Боковском, Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском, Заветинском и Ремонтненском районах.

Пожароопасность на класс ниже ожидается в Ростове-на-Дону и Приазовье, а также на территории Зимовниковского, Орловского и Дубовского районов.

Жителей Дона просят быть осторожными при обращении с огнем. Нельзя палить камыш и сухую растительность, запрещено разводить костры на природе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Байкеры против огня: как суровые парни на мотоциклах борются с пожарами в Ростовской области

Мотоциклисты из Семикаракорска теперь помогают пожарным (подробнее)