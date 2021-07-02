В Новочеркасске умер судья гарнизонного военного суда

Судья скончался несколько дней назад Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 2 июля, в Новочеркасске состоялось прощание с судьей Сергеем Сивенковым, который скончался несколько дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе местного гарнизонного военного суда.

При каких обстоятельствах специалист ушел из жизни, пока не комментируют. Однако официально уже заявили, что данные некоторых СМИ не верны.

- Информация об обстоятельствах гибели, которую публикуют в СМИ, не соответствует действительности, - подчеркнули в пресс-службе военного суда.

Ранее в ряде областных изданий рассказали, что судья умер прямо во время слушаний. Якобы мужчине внезапно стало плохо из-за «инфаркта или оторвавшегося тромба».

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.