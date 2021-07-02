Штормовое предупреждение: на Ростовскую область обрушатся ливни с грозами

В непогоду нужно быть внимательными и осторожными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие часы и до конца суток 2 июля, а также в течение суток 3-5 июля местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Непогода также разгуляется 3-5 июля в Таганрогском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В непогоду жителям Дона рекомендуют сократить время пребывания на улице. Во время ветра нельзя стоять рядом с витринами, под деревьями, рекламными щитами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Опасно для жизни подходить к оборванным проводам линий электропередач. В случае ЧП следует звонить по телефону «112».

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.