Ростовская АЭС на 13% увеличила выработку электроэнергии в 1 полугодии 2021 года

Фото: Ростовская АЭС.

С начала 2021 года Ростовская атомная станция выработала 16,9 млрд кВтч электроэнергии, перевыполнив план полугодия на 4,4 %. Выработка внепланового объема электроэнергии за шесть месяцев составила 715,2 млн кВтч. Что сопоставимо с почти месячным потреблением электроэнергии жителями и предприятиями Ставропольского края.

В 2020 году за аналогичный период времени атомная станция выработала 14,9 млрд кВтч электроэнергии, таким образом, в текущем году прирост выработки для потребителей юга страны, в сравнении с 2020 годом, составил 13%.

Электроэнергия Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и четырем линиям напряжением 220 кВ.

Федеральной антимонопольной службой России на 2021 год для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 30,063 млрд кВтч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов, запланированных на год.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.